Кулеба: "Ми не спровокували жодного загострення українсько-польських відносин"

Україна не провокувала жодного загострення українсько-польських відносин. Україна готові вирішувати будь-які питання, щоб утримати дружні стосунки з Польщею.

Про це заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Зараз написав мені повідомлення польський міністр, що хоче поговорити. Наша позиція дуже проста: ми не спровокували жодного загострення українсько-польських відносин. Це потрібно чітко зафіксувати. Ми від початку війни виходимо з того, що українці і поляки, Україна і Польща як держави - найбільш життєво зацікавлені в єдності й силі проти російської агресії", - зазначив він

Кулеба наголосив, що Україна "була, є і буде" дуже вдячна за ту позицію, яку з перших годин війни зайняла Польща. Він додав, що подяку Польщі висловлювали неодноразово на всіх рівнях.

Він зазначив, що українська сторона "дуже спокійно ставиться до якихось внутрішньополітичних процесів у Польщі". "Це їхня справа. Ми розуміємо, що в них є свої процеси, свої інтереси. І якби представник польської влади не звинуватив нас у невдячності, то цієї останньої кризи не було б. Але все має свої межі", - заявив Кулеба.

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"Ми неодноразово довели, що ми готові розв'язувати будь-які питання для того, щоб тримати цю єдність, дружбу і союзництво між Україною і Польщею. Але і ця криза мине, усе налагодиться, тому що життєві інтереси України і Польщі абсолютно однакові. Коли я кажу життєві, це реально питання життя і смерті держави", - зауважив він..

Кулеба додав, що поговорить у четвер зі своїм польським колегою Збігнєвом Рау. "Він дуже мудра людина, і ми знайдемо якісь кроки для того, щоб рухатися вперед у позитивній динаміці", - висловив упевненість мінстр.

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Нагадаємо, МЗС України викликало посла Польщі через заяви польського міністра Пшидача про нібито невдячність українців за допомогу Польщі. Після цього МЗС Польщі також викликало посла України.

Прем’єр Польщі Моравецький назвав виклик Україною польського посла до МЗС помилкою. Президент України Зеленський заявив, що емоціям варто охолонути. "Ми не дамо жодним політичним миттєвостям зіпсувати відносини між українським і польським народами", - сказав він.

Після повернення посла України Василя Зварича з Києва до Варшави МЗС Польщі запросило його на розмову.