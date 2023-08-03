Із фракції "Слуга народу" за час каденції пішли або виключили 17 нардепів, ще є кілька претендентів на виключення, - Арахамія
Про це голова фракції "Слуга народу" у Верховній Раді Давид Арахамія повідомив в інтерв’ю інформаційному агентству "РБК-Україна", передає Цензор.НЕТ.
"Наша історична місія – привести до парламенту на зміну старим політикам нових. З перших днів ми поставили нові стандарти політичної культури та політичної відповідальності. Нам не дуже приємно втрачати людей у фракції, але з'явилися нові стандарти та настали нові часи. На даний момент за весь час каденції з нашої фракції пішли або виключили 17 осіб… Це від початкового чисельного складу фракції – 6,75%", - зазначив він.
За його словами, частину нардепів виключили з фракції не через скандали, а тому, що ті виявилися не готовими брати на себе політичну відповідальність за виконання обіцянок, які давали на виборах.
"Має бути політична відповідальність, в ідеалі така людина має здати мандат. Ми на це можемо вплинути лише політичним тиском, що ми й робимо", - наголосив Арахамія.
Водночас він висловив думку, що у кожній фракції парламенту є щонайменше 10% людей, які або потрапили в поле зору правоохоронців, або здійснили якісь неприпустимі з моральної точки зору вчинки, "але в "Слузі народу" відразу на це реагують, а в інших фракціях говорять про "політичний тиск" тощо".
"Тож ми задали тренд і сподіваюся, що й інші партії, які пройдуть до наступного парламенту, слідуватимуть цьому тренду на політичну відповідальність. Бо, як ми бачимо, старі політики не хочуть змінюватись. Вони звикли до кругової поруки, і ця шкідлива звичка їх загубить", - резюмував Арахамія.
Він повідомив також, що народні депутати від "Слуги народу", які не голосуватимуть за важливі закони та пропускатимуть засідання Верховної Ради, будуть виключені з фракції.
"Їх кілька (народних депутатів, які є кандидатами на виключення з фракції "Слуга народу" – ред.), ми беремо їх у роботу, даємо останній шанс, показуємо їм результати важливих голосувань", - сказав він.
Зокрема, Арахамія зазначив, що, наприклад, з релігійних питань, а також таких, як Стамбульська конвенція, "ми завжди маємо вільне голосування", але "коли є міжнародні зобов'язання, взяті державою, я не бачу коридору для плюралізму думок, ці рішення треба просто виконувати, як обіцяли".
Він підтвердив, що якщо народні депутати не проголосують за ключові закони, витягнуть картку під час голосування або не прийдуть на засідання Ради, то їх буде виключено з фракції "Слуга народу".
"В нас зараз жодних виборів немає, політики як такої немає, ми живемо у порядку денному, коли ми маємо виконати перше, друге, третє, і цей список є обов'язковим. І ті, хто не хочуть підтримувати, – моя думка: нехай складають мандат", - заявив Арахамія.
Голова фракції "Слуга народу" у ВР переконує, що інституцію політичного очищення в Україні створено, і вона працює.