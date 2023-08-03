Із фракції "Слуга народу" за час каденції пішли або виключили 17 нардепів, ще є кілька претендентів на виключення, - Арахамія

За весь час каденції з фракції "Слуга народу" пішли або були виключені 17 осіб.

Про це голова фракції "Слуга народу" у Верховній Раді Давид Арахамія повідомив в інтерв’ю інформаційному агентству "РБК-Україна", передає Цензор.НЕТ.

"Наша історична місія – привести до парламенту на зміну старим політикам нових. З перших днів ми поставили нові стандарти політичної культури та політичної відповідальності. Нам не дуже приємно втрачати людей у фракції, але з'явилися нові стандарти та настали нові часи. На даний момент за весь час каденції з нашої фракції пішли або виключили 17 осіб… Це від початкового чисельного складу фракції – 6,75%", - зазначив він.

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За його словами, частину нардепів виключили з фракції не через скандали, а тому, що ті виявилися не готовими брати на себе політичну відповідальність за виконання обіцянок, які давали на виборах.

"Має бути політична відповідальність, в ідеалі така людина має здати мандат. Ми на це можемо вплинути лише політичним тиском, що ми й робимо", - наголосив Арахамія.

Водночас він висловив думку, що у кожній фракції парламенту є щонайменше 10% людей, які або потрапили в поле зору правоохоронців, або здійснили якісь неприпустимі з моральної точки зору вчинки, "але в "Слузі народу" відразу на це реагують, а в інших фракціях говорять про "політичний тиск" тощо".

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"Тож ми задали тренд і сподіваюся, що й інші партії, які пройдуть до наступного парламенту, слідуватимуть цьому тренду на політичну відповідальність. Бо, як ми бачимо, старі політики не хочуть змінюватись. Вони звикли до кругової поруки, і ця шкідлива звичка їх загубить", - резюмував Арахамія.

Він повідомив також, що народні депутати від "Слуги народу", які не голосуватимуть за важливі закони та пропускатимуть засідання Верховної Ради, будуть виключені з фракції.

"Їх кілька (народних депутатів, які є кандидатами на виключення з фракції "Слуга народу" – ред.), ми беремо їх у роботу, даємо останній шанс, показуємо їм результати важливих голосувань", - сказав він.

Зокрема, Арахамія зазначив, що, наприклад, з релігійних питань, а також таких, як Стамбульська конвенція, "ми завжди маємо вільне голосування", але "коли є міжнародні зобов'язання, взяті державою, я не бачу коридору для плюралізму думок, ці рішення треба просто виконувати, як обіцяли".

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Він підтвердив, що якщо народні депутати не проголосують за ключові закони, витягнуть картку під час голосування або не прийдуть на засідання Ради, то їх буде виключено з фракції "Слуга народу".

"В нас зараз жодних виборів немає, політики як такої немає, ми живемо у порядку денному, коли ми маємо виконати перше, друге, третє, і цей список є обов'язковим. І ті, хто не хочуть підтримувати, – моя думка: нехай складають мандат", - заявив Арахамія.

Голова фракції "Слуга народу" у ВР переконує, що інституцію політичного очищення в Україні створено, і вона працює.