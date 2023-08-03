Завдання посла України в КНР Рябікіна - щоб "китайський хаймарс" не приїхав до РФ, - Кулеба

Задачею новопризначеного посла України в КНР Павла Рябікіна є побудова мостів із системою влади Китаю, яку з нашою країною фундаментально об’єднує принцип територіальної цілісності.

Про це міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив у коментарі Укрінформу, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Одне із завдань Павла Рябікіна полягає не в тому, щоб в Україну приїхав "китайський хаймарс", а в тому, щоб "китайський хаймарс" не приїхав у Росію", - сказав міністр.

Кулеба пояснив, що Китай має свою стратегію відносин з Україною і бачить нашу державу незалежною й економічно привабливою. У тій моделі, яку бачить Росія, немає незалежної, економічно привабливої України, акцентував глава МЗС.

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"У нас є розбіжності в оцінках тих чи інших елементів… Це питання дипломатії. Але фундаментально нас обʼєднує обопільне бачення відносин і принцип територіальної цілісності", - наголосив він.

Очільник української дипломатії в цьому контексті зауважив, що задача посла Рябікіна полягає в "побудові мостів із системою влади" Китаю.

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"Між 24 лютого минулого і цього року минув рік війни, а в нас звʼязок із Китаєм тримався на двох мостах - це спілкування з міністром закордонних справ Китаю і спілкування Президента з лідером Сі. Потім зʼявився ще один місток: приїхав спецпредставник. Тобто задача Рябікіна в тому, щоб у нас були тисячі мостів спілкування з Китаєм", - сказав Кулеба.