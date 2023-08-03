"Байден не зменшить підтримку України заради зброї для Тайваню, - Кулеба "

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба переконаний, що рішення президента США Джо Байдена, зокрема можливий запит профінансувати збройну допомогу Тайваню через бюджетний запит для України, не призведуть по суті до зменшення нашої підтримки.

Про це він сказав у коментарі Укрінформу, повідомляє Цензор.НЕТ.

Глава української дипломатії наголосив на своєму переконанні, що президент Байден не робитиме нічого, що б призводило до зменшення допомоги України.

"Як вони внутрішньо вирішують те чи інше питання - це вже їхня ситуація, але я не маю сумнівів, що рішення, які будуть розроблятися в адміністрації (президента Байдена. - Ред.) в плані підтримки України, по суті, в результаті до зменшення цієї підтримки не призведуть", - відзначив міністр.

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Нагадаємо, раніше у Financial Times з’явилася інформація про те, що Білий Дім звернеться до Конгресу США, аби профінансувати придбання зброї для Тайваню в межах бюджетного запиту для України.