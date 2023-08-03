Арахамія про непокарання Торохтія: "Болгарія - це не Арістов із Мальдівами"

Каральних заходів щодо народного депутата Богдана Торохтія не було застосовано, оскільки його відпочинок у Болгарії під час повномасштабної війни не можна порівнювати зі справою Юрія Арістова на Мальдівських островах.

Про це голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія сказав в інтерв'ю РБК-Україна, передає Цензор.НЕТ.

"Тоді йому (Торохтію) було виписано відпустку (до Болгарії – ред.), на той час ще можна було так робити, і він поїхав за дитиною. Я тут не хотів би особливо вдаватися до деталей, але там були судові процеси навколо дитини, і він її супроводжував", - уточнив він.

За його словами, "це не Арістов із Мальдівами".

"Але все ж таки це трохи не та ситуація. Тут є деякі спроби маніпулювати ситуацією, щоби ще більше зменшити нашу фракцію", - додав глава фракції.

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Арахамія підкреслив, що в ситуації з Арістовим, як тільки інформацію верифікували, рішення було прийнято миттєво.

Водночас щодо Торохтія був тиск. "Але я розібрався. Так, це провина, але не так його, як його дружини, яка не є членом фракції. І, зрештою, Торохтій все одно понесе за це політичну відповідальність, якщо захоче ще раз кудись балотуватися", - підкреслив голова фракції.

Нагадаємо, згідно з розслідуванням Bihus.Info, дружина народного депутата із фракції "Слуга народу" Торохтія у серпні 2022 року придбала квартиру у курортному місті Несебр (Болгарія), а ще через кілька місяців – квартиру і паркомісце в Києві, на Печерську.

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Заступника голови Комітету Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки, "слугу народу" Юрія Арістова помітили у 5-зірковому готелі Waldorf Astoria Maldives, що на Мальдівах. Вартість проживання на двох за одну ніч у готелі Waldorf Astoria Maldives варіюється від 100 до 323 тис. гривень за віллу з двома спальнями та басейном.

Глава фракції "Слуга народу" Давид Арахамія ініціював питання негайного призупинення членства у фракції Арістова. Згодом, 25 липня, Арістов написав заяву про складання повноваження народного депутата.