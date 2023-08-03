Війська РФ відчувають снарядний голод через знищення складів, - ОК "Південь"

Армія РФ відчуває нестачу боєприпасів. Українські воїни постійно знищують склади росіян з боєприпасами.

Про це під час брифінгу розказала начальник об'єднаного координаційного пресцентру Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

За її словами, минулого тижня ЗСУ знищили 7 ворожих складів з боєприпасами на Лівобережжі. Унаслідок цього кількість обстрілів півдня України значно знизилася та сягала 30 за добу. Якісна робота ЗСУ по транспортних маршрутах росіян уповільнила та ускладнила їхню логістику.

"Час від часу їм вдається підтягувати якісь ресурси з боєприпасів, техніки та особового складу. Але це відбувається не в тій відповідності темпу розвитку бойових подій, тому є просідання в статистиці, коли ворог втрачає можливість атакувати, і кількість обстрілів зменшується. Це прояв снарядного голоду", - пояснила Гуменюк.

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Вона також повідомила, що згодом ворог зміг підтягнути ресурси та підняв позначку обстрілів до 90 за добу.

"Продовжуючи контрбатарейну боротьбу, ми продовжуємо їх просувати по лівому берегу для того, щоб вони не мали можливості дистанційно обстрілювати. Також мінус 2 склади зброєпостачання. Знов бачимо, що за минулу добу – 54 обстріли – це суттєве зниження", - додала Гуменюк.