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Війська РФ відчувають снарядний голод через знищення складів, - ОК "Південь"

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Війська РФ відчувають снарядний голод через знищення складів, - ОК "Південь"
Армія РФ відчуває нестачу боєприпасів. Українські воїни постійно знищують склади росіян з боєприпасами.

Про це під час брифінгу розказала начальник об'єднаного координаційного пресцентру Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

За її словами, минулого тижня ЗСУ знищили 7 ворожих складів з боєприпасами на Лівобережжі. Унаслідок цього кількість обстрілів півдня України значно знизилася та сягала 30 за добу. Якісна робота ЗСУ по транспортних маршрутах росіян уповільнила та ускладнила їхню логістику.

"Час від часу їм вдається підтягувати якісь ресурси з боєприпасів, техніки та особового складу. Але це відбувається не в тій відповідності темпу розвитку бойових подій, тому є просідання в статистиці, коли ворог втрачає можливість атакувати, і кількість обстрілів зменшується. Це прояв снарядного голоду", - пояснила Гуменюк.

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Вона також повідомила, що згодом ворог зміг підтягнути ресурси та підняв позначку обстрілів до 90 за добу.

"Продовжуючи контрбатарейну боротьбу, ми продовжуємо їх просувати по лівому берегу для того, щоб вони не мали можливості дистанційно обстрілювати. Також мінус 2 склади зброєпостачання. Знов бачимо, що за минулу добу – 54 обстріли – це суттєве зниження", - додала Гуменюк.

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Топ коментарі

  • Марта Шепель fda0629b
    Та невже? Що, і Херсон обстрілювати перестали?
  • Сергей Новицкий 6622517b
    Ты **** которое это писала, приезжай в Херсон попьем кофейку на берегу. У них же нет снарядов.
    Я живой свидетель уже вторые сутки кацапский танк расстреливает город прямой наводкой и никто не может его угомонить, гибнут люди. Лучше молчите все, дело нада работать или не по*деть.
  • lammer ya
    Вже півтора року "голодують".. І ракет в них на тиждень-два максимум..
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