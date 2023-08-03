Вже вдалося ідентифікувати понад 232 тисячі воєнних злочинців і зрадників, - МВС

Станом на 3 серпня до інформаційної підсистеми "Воєнний злочинець", яка об’єднує відомості про воєнних злочинців, виявлених під час російської військової агресії, внесли дані про 232 тис. 131 воєнного злочинця і зрадника.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на телеграм-канал МВС України.

У повідомленні зазначено, що серед ідентифікованих 197 тис. 857 військовослужбовців російських окупаційних військ, 3 тис. 522 представники незаконних збройних формувань та приватних військових компаній, 3 тис. 267 колаборантів та зрадників України, 401 представник військово-політичного керівництва країни-агресора.

Доступ до підсистеми "Воєнний злочинець" для наповнення та обміну інформацією мають також Служба безпеки України, Головне управління розвідки, Служба зовнішньої розвідки, Генштаб ЗСУ, Державне бюро розслідувань, Офіс генпрокурора, Держприкордонслужба, Державна пенітенціарна служба, Національне антикорупційне бюро, Бюро економічної безпеки.

"Правоохоронці ідентифікують злочинця і вносять дані до інформаційної підсистеми. Це дає можливість довести їхню причетність до того чи іншого злочину. За воєнними злочинцями стежать не тільки наші правоохоронці, а й Європол", - наголошують у МВС.

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