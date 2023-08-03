Всі чиновники в РФ мають їздити на російських авто, - Путін
Про це він заявив на зустрічі з керівниками підприємств обробної промисловості, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Радіо Свобода.
"Міністерства, відомства, управління справами звернулися з проханням продовжити [закупівлі], зробити акцент, по суті, на автомобілях іноземного виробництва, продовжити таку практику. Я сказав, що це має бути абсолютно виключено і всі чиновники країни повинні їздити на вітчизняних автомобілях", - сказав Путін.
За його словами, "це буде скромніше, аніж раніше", але, на думку Путіна, - "нічого страшного, навпаки, навіть добре".
При цьому Путін сказав, що відмовлятися від імпорту не потрібно, але "базові речі" мають бути орієнтовані на російського виробника.
Після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну автовиробники Hyundai, Toyota (Lexus), Skoda Auto, Renault, Mercedes-Benz та інші зупинили виробництво у Росії. Деякі компанії передали свої активи російським партнерам. General Motors, Mercedes-Benz, BMW, Ford, Land Rover, Toyota та Mazda призупинили постачання своєї продукції до РФ.
У червні цього року Євросоюз заборонив експорт до Росії електричних та гібридних машин, нових та вживаних автомобілів класу люкс.
Наприкінці липня Японія також заборонила постачати в Росію нові та вживані автомобілі з об’ємом двигуна понад 1,9 літра, гібридні автомобілі та електрокари.
Напередодні стало відомо, що і Грузія запровадила заборону на експорт та реекспорт американських автомобілів до Росії з 1 серпня. Аналогічна заборона для європейських автомобілів почне діяти з 26 вересня.
За даними Association of European Business, автомобільний ринок Росії торік скоротився на майже 60%.