Україна цього року розраховує залучити $14 млрд на "швидке відновлення", - Шмигаль

Завдання України цього року - залучити 45,8 млрд дол. на бюджетне фінансування і 14 млрд дол. на швидке відновлення.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ, про це прем‘єр-міністр Денис Шмигаль заявив на конференції послів України.

"Цього року наше завдання - залучити 45,8 млрд дол. бюджетного фінансування і 14 млрд дол. - це так зване швидке відновлення. Це те, що нам критично необхідно. Для того, щоб дати суспільству надію, дати моральний дух стосовно нашої боротьби, єдності нашої держави та морально-психологічного стану суспільства", - сказав Шмигаль.

За його словами, 28 млрд дол. вже залучено.

Водночас глава уряду зазначив, що партнери підтримують Україну під час цієї війни, але після її завершення рівень підтримки значно зменшиться.

"Залишимося фактично сам на сам із нашими проблемами. Підтримка буде значно меншою. Це треба враховувати і сьогодні докладати максимум зусиль", - сказав глава уряду.

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