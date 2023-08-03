Мусаєва про відсутність покарання для Торохтія: Пояснення "Болгарія - не Мальдіви" - для ідіотів. Він входить до групи Павлюка, яка наділена додатковим імунітетом

Колишнього "слугу народу" Юрія Арістова за відпочинок на Мальдівах позбавили мандата та ДБР завела на нього справу, а до іншого "слуги народу" Богдана Торохтія за відпочинок у Болгарії не застосували аналогічних заходів, тому що він входить до так званої групи Іллі Павлюка, яка наділена додатковим імунітетом та захистом.

Про це написала на своїй сторінці у фейсбуку головний редактор УП Севгіль Мусаєва, коментуючи пояснення голови фракції "СН" у ВР щодо різниці у покаранні "слуги народу" Торохтія за відпочинок у Болгарії і колишнього "слуги народу" Арістова за відпочинок на Мальдівах, передає Цензор.НЕТ.

"Болгарія - не Мальдіви, каже нам Давид Арахамія. Так він пояснює чому Юрія Арістова позбавили мандата, а Богдан Торохтій залишається народним депутатом.

Тепер поясню, що не так із розумінням допустимих меж пристойності в керівника фракціі СН.

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1. Богдан Торохтій не просто відпочивав в Болгаріі, відзначаючи річницю весілля зі своєю дружиною. Він один з ініціаторів законопроєкта про заборону на виїзд з країни народних депутатів. Тобто мова йде як мінімум про подвійні стандарти, бо Богдан Торохтій вважає, що він - виключення. Навіть у порівнянні з іншими народними депутатами. Хоча законопроєкт так і не був проголосований.

2. Богдан Торохтій збрехав журналістам. Бо стверджував, що не був в Болгарії з дружиною. Хоча був в Болгарії з дружиною. І журналісти це довели. Давид Арахамія, тобто вашим депутатам можна офіційно брехати журналістам? Я правильно розумію?

3. Богдан Торохтій та його родина стали власниками нерухомого та рухомого майна вже під час повномасштабноі війни. Вони не змогли це пояснити, прокомунікувати. Загальна орієнтовна ринкова вартість лише придбаної нерухомості може становити близько 477 тисяч доларів. І це вже тема для перевірки НАЗК.

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А тепер реальна причина, чому Арістова позбавили мандата та ДБР завела на нього справу, а з Торохтія як з гуся вода.

Торохтій входить до так званої групи Іллі Павлюка. Яка наділена додатковим імунітетом та захистом.

Принаймні поки.

Якщо це не так, доведіть протилежне, Давіде.

Бо зараз пояснення Мальдіви - не Болгарія для ідіотів.

А ми на них не схожі", - заявила Мусаєва.

Нагадаємо, згідно з розслідуванням Bihus.Info, дружина народного депутата із фракції "Слуга народу" Торохтія у серпні 2022 року придбала квартиру у курортному місті Несебр (Болгарія), а ще через кілька місяців – квартиру і паркомісце в Києві, на Печерську.

Заступника голови Комітету Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки, "слугу народу" Юрія Арістова помітили у 5-зірковому готелі Waldorf Astoria Maldives, що на Мальдівах. Вартість проживання на двох за одну ніч у готелі Waldorf Astoria Maldives варіюється від 100 до 323 тис. гривень за віллу з двома спальнями та басейном.

Глава фракції "Слуга народу" Давид Арахамія ініціював питання негайного призупинення членства у фракції Арістова. Згодом, 25 липня, Арістов написав заяву про складання повноваження народного депутата.