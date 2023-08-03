Польські пілоти готові без вагань застосувати зброю у випадку нових інцидентів на кордоні з Білоруссю, - ЗС Польщі

Генерал польської армії Марек Соколовський заявив, що польські пілоти готові без вагань застосувати зброю, якщо Білорусь знову порушуватиме польський повітряний простір.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на TVP Info.

Соколовський повідомив, що 2 серпня було проведено перегрупування вертольотів зі складу 1 авіаційної бригади Сухопутних військ та 25 повітряно-кавалерійської бригади після того, як гелікоптери Білорусі порушили кордон Польщі.

Соколовський уточнив, що відповідно до наказу міністра оборони Маріуша Блащака вертольоти базуватимуться у двох місцях у режимі негайного реагування у разі виникнення надзвичайних подій на кордоні.

"Гелікоптери озброєні та готові до бою. Тут є дуже досвідчені пілоти, є пілоти, які застосовували бортове озброєння та ракети разом зі мною в Афганістані та Іраку... Якщо буде щось тривожне, вони без вагань застосують зброю", - наголосив генерал.

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Нагадаємо, 1 серпня Міністерство оборони Польщі повідомило, що два білоруські вертольоти перетнули польський кордон у районі Біловежі на дуже малій висоті, тому їх було складно виявити радіолокаційними системами. Через це вранці в польській армії казали, що не зафіксували порушення повітряного простору. Офіційний Мінськ, своєю чергую, заперечує факт порушення польського повітряного простору білоруськими гелікоптерами.