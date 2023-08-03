Польські пілоти готові без вагань застосувати зброю у випадку нових інцидентів на кордоні з Білоруссю, - ЗС Польщі
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на TVP Info.
Соколовський повідомив, що 2 серпня було проведено перегрупування вертольотів зі складу 1 авіаційної бригади Сухопутних військ та 25 повітряно-кавалерійської бригади після того, як гелікоптери Білорусі порушили кордон Польщі.
Соколовський уточнив, що відповідно до наказу міністра оборони Маріуша Блащака вертольоти базуватимуться у двох місцях у режимі негайного реагування у разі виникнення надзвичайних подій на кордоні.
"Гелікоптери озброєні та готові до бою. Тут є дуже досвідчені пілоти, є пілоти, які застосовували бортове озброєння та ракети разом зі мною в Афганістані та Іраку... Якщо буде щось тривожне, вони без вагань застосують зброю", - наголосив генерал.
Нагадаємо, 1 серпня Міністерство оборони Польщі повідомило, що два білоруські вертольоти перетнули польський кордон у районі Біловежі на дуже малій висоті, тому їх було складно виявити радіолокаційними системами. Через це вранці в польській армії казали, що не зафіксували порушення повітряного простору. Офіційний Мінськ, своєю чергую, заперечує факт порушення польського повітряного простору білоруськими гелікоптерами.