Рашисти на окупованих територіях вимагають у бюджетників писати заяву на членство в партії "Єдина Росія", - ЦНС

На тимчасово окупованих територіях готуються до так званих виборів. Працівників бюджетних підприємств змушують писати заяви на членство в партію "Єдина Росія".

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Центр національного спротиву.

"Так, на ТОТ Луганщини та Донеччини всім працівникам промислових підприємств та навчальних закладів повідомили про необхідність написати заяву до складу партії міжнародного злочинця владіміра путіна – "єдіная росія", - йдеться в повідомленні.

Також, за даними ЦНС, всім учасникам примусової паспортизації наказано при видачі паспорту РФ пропонувати власнику вступити до партії "Єдина Росія". За завербованих членів партії обіцяють кошти.

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