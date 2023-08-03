ДСНС відсторонить від роботи підозрюваних у справі щодо падіння гелікоптера в Броварах

Державна служба з надзвичайних ситуацій відсторонить від посадових обов’язків осіб, яким напередодні повідомили про підозру через авіакатастрофу в Броварах.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ДСНС.

"На сьогодні ДСНС, у порядку, визначеному законодавством, вживає заходів щодо відсторонення від виконання посадових обов'язків осіб, яким ДБР оголосило підозру", - йдеться в повідомленні.

У Службі додали, що від початку створення урядової комісії з розслідування причин авіакатастрофи надали необхідні матеріали та сприяють розслідуванню.

"Наголошуємо, ДСНС не уповноважена коментувати версії про причини авіакатастрофи, а також оприлюднювати будь-яку інформацію, що пов’язана з проведенням слідчих дій", - додали у заяві.

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Раніше 5 посадовцям ДСНС було повідомлено про підозру.

Нагадаємо, зранку 18 січня 2023 у Броварах літальний апарат впав на об’єкт соціальної інфраструктури. Пізніше стало відомо, що гвинтокрил впав поруч із дитячим садком та житловим будинком.

Згодом стало відомо, що внаслідок авіакатастрофи загинуло керівництво МВС. За уточненою інформацією, після проведення ідентифікації, на місці падіння вертольоту виявлено 14 загиблих осіб, з них 1 дитина та 9 осіб, які перебували на борту. Травмовано 25 осіб.

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