До 5 серпня Румунія розмитнить до 30 українських суден на Дунаї, - Reuters

Румунія протягом наступних двох днів має намір розмитнити до 30 суден, які очікують в портах. Попри обстріли Росії торгівля триває.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Reuters.

Агенція зауважує, що дані відстеження комерційних суден показують, що річка та її гирло переповнені суднами, які намагаються дістатися до українських портів та вийти з них.

"Ми намагаємося впоратися з цими якнайшвидше, щоб розвантажити Дунай… Ми розмитнимо близько 30 суден за два дні, принаймні 12 сьогодні, якщо не 14, а решту - завтра", – запевнив директор з навігації Румунського агентства з управління Дунаєм Флорін Узумтома.

Він розповів, що у травні та червні адміністрація оформила рекордно велику кількість суден, що прибули з українських внутрішніх портів – понад 477 на місяць. За його словами, немає підстав очікувати, що кількість суден у серпні буде меншою.

Агенція зазначає, що Дунай є останнім водним маршрутом для експорту зерна з України.

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До того, як РФ вийшла із "зернової угоди", на дунайські порти припадало близько чверті українського експорту зерна. Зерно завантажується на баржі, відправляється вниз по річці через територіальні води Румунії, члена НАТО, і далі – з румунського чорноморського порту Констанца.

Нагадаємо, російські загарбники атакували портову інфраструктуру Дунаю.

Внаслідок атак військ РФ на об'єктах портової та промислової інфраструктури виниклі пожежі, пошкоджено елеватор.

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