Україні життєво необхідно відновити без обмежень експорт зерна до Євросоюзу, - Шмигаль

Україна має докласти максимум зусиль для відновлення ввезення у ЄС українського зерна після 15 вересня без обмежень.

Про це Прем‘єр-міністр Денис Шмигаль заявив на конференції послів України, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

"Зі своєї сторони хочу сказати, що полякам дуже важливо сьогодні донести, що в нас не стоїть задача завалити їхні ринки і знищити їхніх фермерів. У нас стоїть задача дати вижити нашим фермерам, дати вижити українській економіці. Нам не треба ставити ультиматуми, блокувати кордон. Ми абсолютно здатні до перемовин, домовленостей, і це наш шлях. Є абсолютно цивілізовані інструменти і ними ми будемо користуватися", – зазначив глава уряду.

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За його словами, в умовах закриття країною-агресором "зернового коридору" звичайна логістика через ЄС стає для України життєво необхідним фактором.

Як повідомлялося, у травні 2023 року Єврокомісія заборонила імпорт пшениці, кукурудзи, ріпаку та соняшнику з України до Болгарії, Угорщини, Польщі, Словаччини та Румунії за наполяганням цих країн. 5 червня дію заборони було продовжено до 15 вересня 2023 року.