Новини

Україні життєво необхідно відновити без обмежень експорт зерна до Євросоюзу, - Шмигаль

2 23722
Україні життєво необхідно відновити без обмежень експорт зерна до Євросоюзу, - Шмигаль
Україна має докласти максимум зусиль для відновлення ввезення у ЄС українського зерна після 15 вересня без обмежень.

Про це Прем‘єр-міністр Денис Шмигаль заявив на конференції послів України, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

"Зі своєї сторони хочу сказати, що полякам дуже важливо сьогодні донести, що в нас не стоїть задача завалити їхні ринки і знищити їхніх фермерів. У нас стоїть задача дати вижити нашим фермерам, дати вижити українській економіці. Нам не треба ставити ультиматуми, блокувати кордон. Ми абсолютно здатні до перемовин, домовленостей, і це наш шлях. Є абсолютно цивілізовані інструменти і ними ми будемо користуватися", – зазначив глава уряду.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Польща позитивно оцінює ідею перенесення інспекції українських вантажів у порти країн Балтії, - президент Литви Науседа

За його словами, в умовах закриття країною-агресором "зернового коридору" звичайна логістика через ЄС стає для України життєво необхідним фактором.

Як повідомлялося, у травні 2023 року Єврокомісія заборонила імпорт пшениці, кукурудзи, ріпаку та соняшнику з України до Болгарії, Угорщини, Польщі, Словаччини та Румунії за наполяганням цих країн. 5 червня дію заборони було продовжено до 15 вересня 2023 року.

Топ коментарі

  • Hrysha Hlyba
    саме так.
    тому що кіпрські офшори бідкаються. нема надходжень, а податки платити треба. і хатинку в італії утримувати треба.
  • Ольга Жмудовська fe6564e7
    відновити і всьо. а українців і далі можна вбивати - їх багато
  • Бойко
    И в это же время вожди вводят позорный налог МПЗ для фермеров.Плюс возвращают акциз на топливо таким образом добивая своих фермеров.
Дивитись усі коментарі

ТОП-новини

всі новини