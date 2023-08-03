Боррель закликає країни G20 тиснути на РФ, щоб змусити її повернутися до "зернової угоди"

У листі, адресованому міністрам закордонних справ G20, Високий представник ЄС Жозеп Боррель закликає чинити тиск на Росію, щоб змусити її повернутися до "зернової угоди".

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на le Monde.

Боррель зауважує, що російський сільськогосподарський сектор є "головним бенефіціаром" розриву цієї угоди, адже це одразу викликало зростання цін на продовольство.

"Я хотів би попросити вашої підтримки в тому, щоб закликати Росію відновити переговори і утриматися від нанесення ударів по сільськогосподарській інфраструктурі України", - пише Боррель.

Він вважає, що Росію можна переконати повернутися до "зернової угоди", якщо міжнародне співтовариство виступить із чіткою та єдиною позицією.

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