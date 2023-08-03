Росія чує сигнал від усього світу про те, що вона має припинити використовувати їжу як зброю, - Блінкен

Держсекретар США Ентоні Блінкен впевнений, що в Кремлі чують та усвідомлюють вимоги міжнародного товариства відновити поставки зерна з України.

Про це він сказав в інтерв’ю телеканалу ABC у четвер, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

"Я думаю, що Росія чує сигнал вимоги від усього світу про те, що вони мають припинити використовувати їжу як зброю війни в Україні", - зауважив глава американської дипломатії.

У цьому зв’язку він нагадав, зокрема, про саміт Росії з африканськими країнами минулого тижня.

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"Половина африканських лідерів не з’явилася там, що говорить про деякі речі", - зазначив Блінкен.

Водночас, за його словами, ті лідери, які спілкувалися з президентом РФ Володимиром Путіним, дали йому чітко зрозуміти, що вони хочуть відновлення Чорноморської зернової угоди.

"Кенія заявила, що розрив Росією цієї угоди був ударом у спину", - додав держсекретар США.