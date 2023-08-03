До 12 років засуджено зрадника, який "зливав" РФ інформацію про навчання бійців Нацгвардії, - СБУ

Завдяки доказовій базі, яку зібрала військова контррозвідка та слідчі Служби безпеки, реальний термін ув’язнення отримав ще один агент російської воєнної розвідки.

Про це повідомили в Службі безпеки України, передає Цензор.НЕТ.



"Поплічником ворога виявився екскомандир взводу в одному із центрів підготовки підрозділів Національної гвардії. Він був завербований кадровим співробітником 316-го розвідцентру головного управління генштабу ЗС РФ (більш відомого як ГРУ), який представлявся Сергієм Пріваловим. Тоді зраднику було обрано псевдонім "Річард" та визначено ключові завдання розвідувально-підривної діяльності проти України. Агент збирав інформацію про іноземну військову допомогу підрозділам Нацгвардії, зокрема щодо бойової підготовки українських воїнів", - йдеться в повідомленні.

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Як зазначається, військова контррозвідка СБУ поетапно задокументувала злочинні дії ворожого агента і затримала його на спробі переправлення таємної інформації російському ГРУ.



Після тривалого розслідування і ретельного вивчення всіх фактів незаконної діяльності зловмисника суд визнав його винним за ч. 1 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада) і призначив 12 років тюрми з конфіскацією майна.

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