Сольський про ситуацію з експортом зерна: "Усе, що планували вивезти - вивезли"

Україні у 2022-2023 маркетинговому році вдалося експортувати всю заплановану частину врожаю зернових.

Про це в ефірі телемарафону розповів міністр аграрної політики та продовольства Микола Сольський, передає Цензор.НЕТ з посиланням на ЛігаБізнесІнформ.

"Минулого року ми зібрали загалом близько 70 млн тонн. Усе, що планували вивезти – вивезли. Це приблизно дві третини. У нас перехідні залишки на початок липня – кілька мільйонів тонн. Якщо порівнювати з перехідними залишками торік, то це в кілька разів менше, – тоді було 22 млн тонн. Це пояснюється тим, що кілька місяців ми не їхали й мали величезний урожай 2021 року", – пояснив він.

Цього року Мінагрополітики прогнозує нижчий за торішній врожай зернових. Хоча у зв'язку зі сприятливими погодними умовами прогноз поліпшили. Очікується, що врожай буде меншим не на 10%, а приблизно на 6%.

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Зокрема це пояснюється змінами структури посівних площ на користь дорожчих культур, але з меншою врожайністю. Так, наприклад, аграрії вирішили посіяти менше кукурудзу, але більше соняшнику та сої.

"Це в грошах може бути той самий дохід, але затрат на вивезення менше... Умовно врожайність кукурудзи на гектар удвічі-втричі більша, ніж у сої та соняшнику", – пояснив Сольський.

Основною проблемою українських фермерів міністр назвав не реалізацію вирощеної продукції, а ціну на неї. Найближчими місяцями робота всіх державних структур має бути зосереджена на те, щоб аграрії "змогли продавати дорого".

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"Це пов'язано зі зменшенням логістичних витрат, з розширенням можливостей, куди це може їхати, в які країни продавати", – підсумував Микола Сольський.