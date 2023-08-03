Польща закриє кордон для української сільгосппродукції із 15 вересня, - міністр сільського господарства Телюс

Польща закриє кордон навіть якщо Європейська комісія не продовжить дію обмеження на ввезення українських зернових до Польщі після 15 вересня. До Польщі можуть приєднатися 5 інших країн.

Про це заявив міністр сільського господарства Польщі Роберт Телюс, повідомляє Цензор.НЕТ.

Навіть якщо ЄК не прийме такого рішення, ми замкнемо кордони для українських товарів (сільгосп. - Ред.) з 15 вересня. Думаю, деякі з 5 прифротнових країн (тобто таких, що межують з Україною. - Ред.) зроблять те саме. Ця заборона не спрямована проти когось, але благополуччя польських фермерів є нашим пріоритетом", - наголосив він.

Нагадаємо, голова МЗС України Дмитро Кулеба заявляв, що Україна не провокувала жодного загострення українсько-польських відносин. Україна готові вирішувати будь-які питання, щоб утримати дружні стосунки з Польщею.

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