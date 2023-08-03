Понад 75 країн вимагають припинити використовувати голод як зброю, - Reuters

Більш ніж 75 країн "зобов’язуються вжити заходів, щоб покласти край використанню продовольства як зброя війни та загрозу голоду цивільного населення як тактика ведення війни"

Про це повідомляє Reuters, передає Цензор.НЕТ з посиланням на ЛігаБізнесІнформ.

Як повідомляє агентство з посиланням на високопосадовців США, десятки країн готові підтримати комюніке, підготовлене американським представництвом для Ради безпеки ООН.

Як повідомляється, комюніке буде оголошеного держсекретарем США Ентоні Блінкеним на засіданні Радбезу щодо загроз глобальної продовольчої безпеки. Блінкен також оголосить про виділення США близько $362 млн доларів на "усунення причин загроз продовольчій безпеці та підвищення стійкості" для десятка найбільш уразливих країн світу.

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У комюніке не згадуються країни, які створюють загрози для глобальної продовольчої безпеки, проте США, ЄС та інші держави публічно звинувачують Росію у використанні продовольства як зброю війни.

"Ми не прагнемо перетворити це на розбірки з Росією чи якоюсь іншою країною... Якими б огидними ми та інші країни світу не вважали дії Москви, треба визнати, що цей виклик ширший, ніж дії однієї країни ", – заявив один із високопоставлені джерела Reuters.