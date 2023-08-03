Російські контрактники ухиляються від відправки на передову, - ГУР МО

Російські контрактники намагаються різними способами уникнути відправки на фронт, але їхня думка не цікавить командування.

Про це заявив представник ГУР МО Андрій Юсов ефірі 24 каналу, передає Цензор.НЕТ.

"(У Росії. - Ред.) навіть контрактники всіляко намагаються уникати в своїй масі і пересування на передову, і безпосередньої участі в штурмових операціях. Інша справа - що їх про це не запитують", - розповів Юсов.

За його словами, скиглення таких контрактників про те, що все погано, командири - нездари, а російський диктатор Володимир Путін веде всіх не туди. На спільні рішення та плани керівництва "впливають мало".

"І завдання сьогодні - цю реальну картину жаху, безнадійності та зневіри, яку бачать росіяни на тимчасово окупованих українських територіях, потрапляючи під дії українських Сил безпеки та оборони, донести до мешканців так званої РФ. Тому що цю реальність російська пропаганда, звісно, від них приховує, не показує", - додав Юсов.

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