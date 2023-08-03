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Румунія перевіряє інформацію про можливе падіння на її територію уламків російських "Шахедів"

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Румунія перевіряє інформацію про можливе падіння на її територію уламків російських "Шахедів"
Міноборони Румунії перевіряють інформацію про можливе падіння на територію країни уламків російських дронів, якими РФ атакувала порт Ізмаїла.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на заяву відомства від 3 серпня, передає Цензор.НЕТ.

У міністерстві зазначили, що взяли до відома інформацію від органів влади громади Чаталкіой, що межує з Україною по Дунаю і розташована навпроти Ізмаїла, про можливе падіння на її території елементів дронів, якими Росія атакувала порт Ізмаїла в ніч на 2 серпня.

Згідно з повідомленням, на місце прибула команда фахівців Повітряних сил Румунії.

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"На цей час не знайдено конкретних елементів, які б підтвердили ці припущення", – зазначили у заяві.

Міноборони Румунії додало, що у контексті останніх подій прямої військової небезпеки для Румунії не виявлено.

"Дрони, які РФ використала у цих протиправних і невиправданих атаках, у жоден момент не порушили повітряний простір Румунії… Міністерство національної оборони підвищило заходи готовності, постійно моніторить ситуацію на суходолі, у морі та в повітряному просторі, як визначено національними планами і планами союзників, та координується зі структурами НАТО задля посилення оборони всього східного флангу і стримання від будь-якої агресії", - йдеться у заяві.

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Тим часом журналісти Antena 3 CNN побували у селищі Плауру, що розташоване навпроти Ізмаїла. Місцевий мер каже, що "Шахеди" поцілили буквально за 400 метрів, і місцеві мешканці відверто бояться, що безпілотники могли впасти на їхні будинки, проте їхати кудись у безпечніше місце поки не збираються.

Топ коментарі

  • Бандерівець
    Поляки зглотнули і ви зглотнете!
  • Urs
    ха, кинулись! Роми вже давно позбирали на цвєтмєт.
  • Pan Kotskyi
    А для чого перевіряють? Щоб звинуватити Україну в "необережному поводженні та неправильному використанні наданих їй (Україні) іноземних засобів ППО"?
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