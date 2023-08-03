Україна розслідує атаки на зернові термінали як військові злочини, - Офіс генпрокурора

Атаки Росії на сільськогосподарську інфраструктуру в Україні розслідуються як потенційні воєнні злочини.

Про це Офіс генерального прокурора повідомив у відповідь на запит Reuters, передає Цензор.НЕТ з посиланням на ЛігаБізнесІнформ.

Генпрокуратура повідомила, що "з початку повномасштабного вторгнення російські сили здійснили понад 100 атак на зернову та портову інфраструктуру України", і що "Україна розслідує ці дії як потенційні воєнні злочини".

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Агентство нагадує, що в Україні розпочато розслідування з більш ніж 97 000 випадків ймовірних воєнних злочинів, 220 підозрюваним у них уже пред'явлено звинувачення.

Також прокуратура України спільно з Міжнародним кримінальним судом у Гаазі розслідують як потенційні воєнні злочини зимові авіаудари РФ з енергетичної та комунальної інфраструктури України, а також підрив греблі Каховської ГЕС.