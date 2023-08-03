ЗСУ щодня зривають плани ворога щодо прориву на Куп’янському та Лиманському напрямках, - Сирський

Підрозділи ЗСУ зривають плани ворога щодо наступу на Куп’янському та Лиманському напрямках.

Про це заявив Командувач Сухопутних військ ЗСУ Олександр Сирський, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Military Media Center.

"В умовах продовження активних наступальних дій противника на Купʼянському та Лиманському напрямках, наші війська щоденно зривають його плани щодо прориву нашої оборони, завдають суттєвих втрат в особовому складі і техніці, зменшують наступальний потенціал ворожих військ.

На Бахмутському напрямку продовжуємо проводити наступальні дії, крок за кроком, в умовах сильного супротиву ворога наші бійці звільняють територію, наближаючи Перемогу!" - розповів Сирський.

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