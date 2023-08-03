Росіяни завезли "чергову партію" лікарів і середнього медперсоналу з РФ на окуповані території Запоріжжя

Росіяни мають дефіцит медичного персоналу на окупованих територіях, адже більшість місцевих фахівців виїхали з регіону, і тому окупанти змушені звозити "гастролерів" з РФ.

Про це повідомляє Центр національного спротиву, передає Цензор.НЕТ.

"На тимчасово захоплених землях Запорізької області ворог провів ротацію медичного персоналу. Зокрема, в регіон завезли партію чергових гастролерів, як лікарів, так і середній медперсонал. Розселяють гастарбайтерів у захоплених в українців помешканнях та гуртожитках. За роботу на ТОТ вони отримують збільшену зарплату, тобто їхня поїздка – це типовий заробіток росіянина в окупованій його країною державі", - йдеться в повідомленні.

Як зазначається, деякі "гастролери" потім переводяться в регіон на постійну основу, таким чином окупанти змінюють демографічний склад населення.

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