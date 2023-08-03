"Кожен член ООН повинен сказати Москві: досить!", - Блінкен
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.
"Кожен член цієї Ради (радбезу ООН. - Ред.), кожен член ООН повинен сказати Москві: досить! Досить використовувати Чорне море для шантажу, досить ставитися до найбільш вразливих народів у світі як до важеля тиску, досить виправдовувати безрозсудну війну!", - наголосив Блінкен.
Він нагадав, що Росія намагалася виправдати свій вихід із Чорноморської зернової ініціативи заявами про те, що міжнародні санкції начебто обмежували експорт її сільгосппродукції. Насправді ж, після виходу з ініціативи РФ експортувала більше зерна за вищими цінами, ніж будь-коли раніше, зауважив він.
"І якою була відповідь РФ на страждання й обурення світу? Бомбардування українських зерносховищ, мінування входів у порти, погрози атакувати будь-яке судно в Чорному морі, незалежно від його прапора, незалежно від його вантажу",- зазначив Блінкен.
Він ще раз наголосив, що необхідо докласти спільних зусиль, щоб змусити Росію припинити її безрозсудну політику.