"Кожен член ООН повинен сказати Москві: досить!", - Блінкен

На думку державного секретаря США Ентоні Блінкена, кожен член ООН має сказати Москві "досить використовувати Чорне море для шантажу.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Кожен член цієї Ради (радбезу ООН. - Ред.), кожен член ООН повинен сказати Москві: досить! Досить використовувати Чорне море для шантажу, досить ставитися до найбільш вразливих народів у світі як до важеля тиску, досить виправдовувати безрозсудну війну!", - наголосив Блінкен.

Він нагадав, що Росія намагалася виправдати свій вихід із Чорноморської зернової ініціативи заявами про те, що міжнародні санкції начебто обмежували експорт її сільгосппродукції. Насправді ж, після виходу з ініціативи РФ експортувала більше зерна за вищими цінами, ніж будь-коли раніше, зауважив він.

"І якою була відповідь РФ на страждання й обурення світу? Бомбардування українських зерносховищ, мінування входів у порти, погрози атакувати будь-яке судно в Чорному морі, незалежно від його прапора, незалежно від його вантажу",- зазначив Блінкен.

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Він ще раз наголосив, що необхідо докласти спільних зусиль, щоб змусити Росію припинити її безрозсудну політику.