Мінфін США запровадив нові санкції проти Росії

Мінфін США оголосив про введення додаткових санкцій проти Росії.

Про це йдеться в повідомленні Офісу контролю за іноземними активами Мінфіну США, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

Так, у списку санкцій США опинилися Інститут загальної фізики імені Прохорова Російської академії наук, Казанський науковий центр РАН, а також Інститут фізики твердого тіла РАН.

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Крім того, до переліку обмежень додані двоє фізичних осіб з Росії та ОАЕ, пов’язані з компанією Vega Strategic Services, а також із лідером Чечні Рамзаном Кадировим. Додатково у списку позначені два вантажні судна та одна яхта.