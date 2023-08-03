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Мінфін США запровадив нові санкції проти Росії

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Мінфін США запровадив нові санкції проти Росії
Мінфін США оголосив про введення додаткових санкцій проти Росії.

Про це йдеться в повідомленні Офісу контролю за іноземними активами Мінфіну США, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

Так, у списку санкцій США опинилися Інститут загальної фізики імені Прохорова Російської академії наук, Казанський науковий центр РАН, а також Інститут фізики твердого тіла РАН.

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Крім того, до переліку обмежень додані двоє фізичних осіб з Росії та ОАЕ, пов’язані з компанією Vega Strategic Services, а також із лідером Чечні Рамзаном Кадировим. Додатково у списку позначені два вантажні судна та одна яхта.

Топ коментарі

  • Pan Kotskyi
    Ну, якщо кожні три місяці у списку будуть з'являтися по дві особи та дві яхти, то росії скоро точно п.з.е.ь!
  • Бандерівець
    Навіть не знаю чи сміятись, чи плакати...
  • Don Bessam dc0e2bc1
    секс по телефону...
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