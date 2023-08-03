4 рятувальники, які постраждали під час обстрілу Херсону, залишаються в лікарні

Четверо рятувальників, які зазнали поранень під час обстрілу Херсону 3 серпня, перебувають у лікарні.

Як передає Цензор.НЕТ, про це в ефірі телемарафону повідомив очільник обласної військової адміністрації Олександр Прокудін.

"Нині вони перебувають у лікарні", - сказав Прокудін.

Щодо стану потерпілих Прокудін повідомив, що у двох діагностували контузію, ще в одного також контузія та поранення руки й обличчя, в іншого - закритий перелом правого надколінника.

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Як порвідомлялося, 3 серпня під час гасіння пожежі, спричиненої обстрілом у Свято-Катериненському соборі, відбувся повторний обстріл. Постраждало четверо співробітників ДСНС.