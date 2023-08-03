Серед 900 тис. військовослужбовців, які мають право на УБД, оформлені лише 30 тис., - Порошенко

"Європейська Солідарність" ініціює зміни до закону, які дозволять військовим автоматично отримувати статус учасника бойових дій, без бюрократичних перешкод.

Про це заявив Петро Порошенко під час поїздки на Донеччину з черговою партією техніки для бойових підрозділів, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу "ЄС".

"Ми з’ясували, що серед 900 тисяч військовослужбовців, які мають право на УБД, оформлені зараз лише 30 тисяч. Бо треба писати заяву, збирати довідки, проходити різні комісії в різних міністерствах. Ми вважаємо, що ця паперова таганина абсолютно непотрібна", – вважає Порошенко.

"Під час засідання робочої групи в парламенті з питань військових я ініціював, щоб бійці по QR коду мали можливість узаконити свій статус УБД", – пояснив лідер "ЄС".

"Я думаю, що до кінця серпня спільними зусиллями ми це доведемо, щоб підвищити рівень соціального захисту військовослужбовців. Щоб всі, хто має право на УБД, автоматично були оформлені без будь-якої заяви. Бо у когось діти вступають до вищих навчальних закладів, родини мають необхідність чи потребу звернутися до місцевих рад щодо ділянки землі, або потрібна реабілітація. Щоб не чекати, поки воїн знаходиться у військовій частині на фронті", – наголосив політик.

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Порошенко під час поїздки на східний фронт передав у бригади ЗСУ велику партію техніки на суму понад 10 млн грн. Зокрема, тягачі DAF, авторемонтні майстерні та лазне-пральні комплекси. Частину техніки профінансувала партія "Європейська Солідарність".