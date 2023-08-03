Під час повторної атаки РФ на центр Херсону постраждав волонтер з Норвегії
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Російські окупанти приблизно о 16:50 3 серпня повторно атакували центральну частину Херсону. Під ворожий обстріл потрапив волонтер з Норвегії.
Про це повідомили в Херсонській ОВА, передає Цензор.НЕТ.
"Близько 16:50 російська армія знов атакувала центральну частину міста. Легкі поранення отримав волонтер. Його шпиталізували до місцевої лікарні. Чоловікові надали необхідну медичну допомогу. Його життю наразі нічого не загрожує", - йдеться в повідомленні.