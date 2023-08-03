Великий відсоток критичної інфраструктури забезпечений резервними джерелами живлення, - Укренерго

Укренерго разом з органами місцевої влади перевіряє готовність регіонів до опалювального сезону. У низці областей, де перевірки вже відбулися, критична інфраструктура майже повністю забезпечена резервними джерелами живлення.

Про це заявив голова правління НЕК Укренерго Володимир Кудрицький, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Media Center Ukraine.

"Досить серйозний відсоток забезпеченості критичної інфраструктури резервними джерелами як в Одеській області, так і в інших областях, де ми вже побували", – повідомив Кудрицький.Раніше представники національної енергокомпанії були в Дніпропетровській і Харківській областях.

Кудрицький додав, що об’єкти критичної інфраструктури, які мають генератори, є важливим елементом стійкості кожного регіону. Підключення в разі потреби до генераторів вивільняє додаткову потужність, яку можна розподілити між іншими споживачами і "пом’якшити ситуацію з енергозабезпеченням".

Водночас Кудрицький вважає, що повне забезпечення генераторами всієї критичної інфраструктури країни неможливе, оскільки є такі об’єкти, які споживають стільки енергії, що просто немає таких генераторів.

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"Є такі об’єкти, яким необхідно 10-15-20 МВт потужності, і знайти такий генератор не можна" – пояснив він.

Нагадаємо, попри те, що ситуація залишається непростою, Укренерго не прогнозує ніяких відключень електроенергії для споживачів цього літа.