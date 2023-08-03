Великий відсоток критичної інфраструктури забезпечений резервними джерелами живлення, - Укренерго
Про це заявив голова правління НЕК Укренерго Володимир Кудрицький, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Media Center Ukraine.
"Досить серйозний відсоток забезпеченості критичної інфраструктури резервними джерелами як в Одеській області, так і в інших областях, де ми вже побували", – повідомив Кудрицький.Раніше представники національної енергокомпанії були в Дніпропетровській і Харківській областях.
Кудрицький додав, що об’єкти критичної інфраструктури, які мають генератори, є важливим елементом стійкості кожного регіону. Підключення в разі потреби до генераторів вивільняє додаткову потужність, яку можна розподілити між іншими споживачами і "пом’якшити ситуацію з енергозабезпеченням".
Водночас Кудрицький вважає, що повне забезпечення генераторами всієї критичної інфраструктури країни неможливе, оскільки є такі об’єкти, які споживають стільки енергії, що просто немає таких генераторів.
"Є такі об’єкти, яким необхідно 10-15-20 МВт потужності, і знайти такий генератор не можна" – пояснив він.
Нагадаємо, попри те, що ситуація залишається непростою, Укренерго не прогнозує ніяких відключень електроенергії для споживачів цього літа.