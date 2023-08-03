Міноборони Румунії спростовує інформацію про падіння уламків російських "Шахедів" на території країни

Фахівці Військово-повітряних сил Румунії не знайшли жодних уламків у комуні Чаталкіой. Російські дрони не залітали у повітряний простір Румунії.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Міністерства оборони Румунії.

Представники міноборони перевірили повідомлення від представників комуни Чаталкіой про можливе падіння на території Румунії частин російського дрону-камікадзе під час атаки на український порт в Ізмаїлі.

"Безпілотники, використані Російською Федерацією у незаконних та невиправданих атаках, жодного разу не перетинали повітряний простір Румунії", - запевняють у Міноборони.

При цьому додали, що Міністерство оборони посилило заходи безпеки і постійно контролює сухопутний, морський і повітряний простір і співпрацює з НАТО в цьому питанні.

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