Російське Мінекономрозвитку переходить на дистанційний режим роботи після ударів по "Москва-Сіті", - росЗМІ
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Новая Газета Европа.
"Встановити по 1 вересня 2023 року в міністерстві економічного розвитку РФ дистанційний (віддалений) режим роботи щодо федеральних державних цивільних службовців і працівників, які заміщають посади, які не є посадами федеральної державної цивільної служби", - йдеться у наказі глави відомства Максима Решетнікова.
За даними видання, для співробітників міністерства також запровадили "режим можливого перебування у будівлі урядового комплексу з 8:00 до 22:00". Крім того, керівникам структурних підрозділів відомства поставили завдання донести до підлеглих "рекомендації щодо дій персоналу урядового комплексу при загрозі вчинення чи вчинення терористичного акту".
Нагадаємо, вночі 30 липня дрони атакували "Москва-Сіті", де розташовуються офіси трьох російських міністерств. У ніч на вівторок, 1 серпня, у Москві та області прогриміли вибухи. Судячи з фото, опублікованих у соцмережах, як мінімум один із безпілотників влетів в одну з веж "Москва-Сіті".