Російське Мінекономрозвитку переходить на дистанційний режим роботи після ударів по "Москва-Сіті", - росЗМІ

Російське міністерство економічного розвитку, офіси якого розташовані у хмарочосах, що постраждали під час ударів по Москві, переходить на дистанційний режим роботи.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Новая Газета Европа.

"Встановити по 1 вересня 2023 року в міністерстві економічного розвитку РФ дистанційний (віддалений) режим роботи щодо федеральних державних цивільних службовців і працівників, які заміщають посади, які не є посадами федеральної державної цивільної служби", - йдеться у наказі глави відомства Максима Решетнікова.

За даними видання, для співробітників міністерства також запровадили "режим можливого перебування у будівлі урядового комплексу з 8:00 до 22:00". Крім того, керівникам структурних підрозділів відомства поставили завдання донести до підлеглих "рекомендації щодо дій персоналу урядового комплексу при загрозі вчинення чи вчинення терористичного акту".

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Нагадаємо, вночі 30 липня дрони атакували "Москва-Сіті", де розташовуються офіси трьох російських міністерств. У ніч на вівторок, 1 серпня, у Москві та області прогриміли вибухи. Судячи з фото, опублікованих у соцмережах, як мінімум один із безпілотників влетів в одну з веж "Москва-Сіті".