Делегація Місії ООН з прав людини відвідала Херсон для документування злочинів РФ в Україні

Херсон відвідала делегація Моніторингової Місії ООН з прав людини в Україні.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в телеграмі повідомив начальник Херсонської міської військової адміністрації Роман Мрочко.

"Поспілкувалися про умови, в яких живуть мешканці нашої громади - постійні обстріли, руйнування житлових обʼєктів та обʼєктів інфраструктури.



Представники Моніторингової Місії, зокрема, займаються документуванням злочинів Росії, тому запропонував їм наживо поспілкуватися з херсонцями", - написав він.



Також Мрочко зазначив, що представникам Моніторингової місії буде надана інформація щодо кількості зруйнованих та пошкоджених будівель на території Херсонської громади.

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