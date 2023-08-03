Путін з початку року видавав рекордну кількість таємних указів: 48% від загальної кількості
Про це пише російське видання "Медіазона", передає Цензор.НЕТ.
Про рекордну кількість засекречених указів свідчать підрахунки документів за порядковими номерами. У липні частина таких склала 62%.
"Усі укази президента пронумеровані по порядку від початку року. Якщо якийсь номер в опублікованих документах не зустрічається, він був присвоєний секретному указу.
Такої високої частки секретних указів не було за весь час президентства Путіна. Лише одного разу в історії сучасної Росії частка секретних указів була трохи вищою — 64% у січні 1999 року. За підсумками перших семи місяців 2023 рік займає перше місце за часткою непублічних розпоряджень, яких виявилося 48% від загальної кількості", - пише видання.
Видання вказує, що секретні укази нерідко пов'язані з нагородженням учасників бойових дій, зокрема посмертно.
На початку повномасштабного вторгнення у березні 2022 року частка секретних указів Путіна сягала 54%, тепер вона піднялася ще вище "на тлі масштабного українського контрнаступу".