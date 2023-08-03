Путін з початку року видавав рекордну кількість таємних указів: 48% від загальної кількості

Президент Росії Володимир Путін у липні цього року підписав рекордну кількість секретних указів за весь час свого правління.

Про це пише російське видання "Медіазона", передає Цензор.НЕТ.

Про рекордну кількість засекречених указів свідчать підрахунки документів за порядковими номерами. У липні частина таких склала 62%.

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"Усі укази президента пронумеровані по порядку від початку року. Якщо якийсь номер в опублікованих документах не зустрічається, він був присвоєний секретному указу.

Такої високої частки секретних указів не було за весь час президентства Путіна. Лише одного разу в історії сучасної Росії частка секретних указів була трохи вищою — 64% у січні 1999 року. За підсумками перших семи місяців 2023 рік займає перше місце за часткою непублічних розпоряджень, яких виявилося 48% від загальної кількості", - пише видання.

Видання вказує, що секретні укази нерідко пов'язані з нагородженням учасників бойових дій, зокрема посмертно.

На початку повномасштабного вторгнення у березні 2022 року частка секретних указів Путіна сягала 54%, тепер вона піднялася ще вище "на тлі масштабного українського контрнаступу".