Контрнаступ на півдні сповільнює щільне мінування та брак авіації, - Сили оборони

На Таврійському напрямку ворог чіпляється за кожен метр, контрнаступ ускладнюється браком авіації та щільним мінуванням.

Про це розповів заступник командувача угруповання "Таврія" Сергій Кузьмін в ефірі проєкту Радіо Свобода "Свобода Live", передає Цензор.НЕТ.

"Існує дуже щільне замінування територій, це один із чинників. Також дуже багато підрозділів рашистів на цьому напрямку, вони за кожен метр чіпляються, намагаються встояти, тримати, але їм це не вдається. Знову ж таки, щоб ми мали можливість швидше просуватися, в нас не вистачає достатньої кількості авіації. В нас недостатня кількість ППО, також на цих напрямках збільшилися артилерійські обстріли з боку рашистів. Це теж впливає на рух і швидкість просування", - зазначив він.

Кузьмін уточнив, що на цьому напрямку розгорнуті переважно російські мотострілецькі підрозділи, на першій лінії стоять штурмові підрозділи "Z", а також "дуже багато підрозділів морської піхоти".

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