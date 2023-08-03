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Контрнаступ на півдні сповільнює щільне мінування та брак авіації, - Сили оборони

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Контрнаступ на півдні сповільнює щільне мінування та брак авіації, - Сили оборони
На Таврійському напрямку ворог чіпляється за кожен метр, контрнаступ ускладнюється браком авіації та щільним мінуванням.

Про це розповів заступник командувача угруповання "Таврія" Сергій Кузьмін в ефірі проєкту Радіо Свобода "Свобода Live", передає Цензор.НЕТ. 

"Існує дуже щільне замінування територій, це один із чинників. Також дуже багато підрозділів рашистів на цьому напрямку, вони за кожен метр чіпляються, намагаються встояти, тримати, але їм це не вдається. Знову ж таки, щоб ми мали можливість швидше просуватися, в нас не вистачає достатньої кількості авіації. В нас недостатня кількість ППО, також на цих напрямках збільшилися артилерійські обстріли з боку рашистів. Це теж впливає на рух і швидкість просування", - зазначив він.

Кузьмін уточнив, що на цьому напрямку розгорнуті переважно російські мотострілецькі підрозділи, на першій лінії стоять штурмові підрозділи "Z", а також "дуже багато підрозділів морської піхоти".

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Топ коментарі

  • Mykola Trofimenko 644016fc
    О як, виходить мінні поля все ж таки працюють? А то "хтось" з ОП розповідав казки, що міни на Чонгарі взагалі нічого не вирішували
  • Amarr Stuliy
    Вот же как...а нам наше минобороны говорило, что у орков крайне низкий моральный дух...а они за каждый метр цепляются. Соврал один раз, совреш и второй раз. Не верю я нашему минобороны. Они лгут нам постоянно.
  • Олексій Петренко e0110086
    А до вас довбо@обів тількі дійшло ,треба було менше розводити зелене побєдобєсіє і пи@діти півроку про контрнаступ і займатись шапкозакидатством , яке дорого обходиться хлопцям і дівчатам- фронтовикам ,вам сидячи в затишному штабі про легко це говорити. Якого ви хрєна взагалі починали цей контрнаступ ,щоб покласти справжню еліту нації- хлопців і дівчат ?
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