"Слуга народу" Дубінський: "У мене проводять обшуки, щоб припинити критику Зеленського та Єрмака"

Нардеп Олександр Дубінський вважає обшуки у нього незаконними, а звинувачення проти нього надуманими.

Про це він написав у своєму телеграм-каналі, передає Цензор.НЕТ.

"Сьогодні ОП в особі Зеленського, Єрмака та їхніх попричників вкотре продемонстрував свій цинізм та аморальність.

Після даних мною показів у НАБУ у справі про держзраду Деркача та участі у цій справі вищих посадових осіб держави, у мене були проведені незаконні обшуки, метою яких є знаходження будь-якого компромату, який може бути використаний для моєї дискредитації.

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Озвучені звинувачення є повністю надумані та покликані припинити мою опозиційну діяльність: критику чинної влади в особі Зеленського, Єрмака та їх ручних чиновників, розкриття багатомільярдних корупційних схем на Великому Будівництві, на проекті ДІЯ, на відновленні Київської області, розкриття масштабних розкрадань коштів НБУ, керованними з ОП чиновниками", - заявив Дубінський.

3 липня СБУ провела обшуки в Дубінського, який під виглядом лікування батька поїхав на відпочинок за кордон.

Раніше повідомлялось, що Дубінський під приводом супроводу хворого батька виїхав за кордон і нині відпочиває у Барселоні у своєї дівчини.