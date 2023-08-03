Кличко показав, як відновили будинки на Глибочицькій, пошкоджені російськими обстрілами минулого року. ВIДЕО

Віталій Кличко відвідав житлові будинки на вул. Глибочицькій, в яких завершено ремонтні роботи після влучання в них російських ракет, і показав, як вони виглядають після відновлення.

Про це повідомив сайт КМДА, інформує Цензор.НЕТ.

"Перевірив, як відновили пошкоджені російськими обстрілами 2 сусідніх будинки на вулиці Глибочицькій в Шевченківському районі столиці. В одну нову багатоповерхівку російська ракета влучила у квітні 2022, зруйнувавши перші два поверхи та загалом 15 квартир. Тоді одна людина загинула, близько 10 зазнали поранень. Вдруге ракета влучила за 2 місяці в будинок, розташований впритул. Пошкодило три верхніх поверхи, були повністю зруйновані 12 квартир. Ще 80 осель отримали пошкодження різного ступеня. Без жертв, на жаль, теж не обійшлося – загинув чоловік. Ще кількох людей поранило", - повідомив Кличко.

На сьогодні будинки повністю відновлені. В них оновили монолітний залізобетонний каркас, влаштували зовнішні та внутрішні стіни із керамічних блоків. Виготовили та змонтували металеві конструкції даху, замінили ліфти. Відновили внутрішні інженерні мережі. Зробили опорядження фасадів та внутрішнє оздоблення місць загального користування. В деяких квартирах, за бажанням їх власників, зробили соціальний ремонт. Відновили також огородження сходів, балконів та ганків. За місяць завершать благоустрій прилеглої території, зазначив мер Києва.

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Загалом у столиці відновлено вже 17 житлових будинків, які були суттєво пошкоджені російськими обстрілами.

"Минулого року в Києві відновили 11 найбільш пошкоджених будинків, цього року – ще 6 разом із будинками на Глибочицькій. Але цього року до них додалися кілька будинків, що зазнали суттєвих ушкоджень внаслідок російських атак. Їх місто теж відновлює", - наголосив Кличко.

Нагадаємо, загалом за час повномасштабної війни у Києві ракетними обстрілами ворога пошкоджені майже 800 будівель – інфраструктурних, соціальних об’єктів та житлових будинків. На відновлювальні роботи столиця виділила з резервного фонду міського бюджету минулого року понад 600 мільйонів гривень, цього – майже 300 мільйонів. Іще 200 мільйонів виділив Уряд.