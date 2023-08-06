Денисенко закликав заборонити чоловікам виїзд за кордон на 3 роки після війни. У МВС кажуть, що це не позиція міністерства, він не радник міністра

Керівник Інституту майбутнього Вадим Денисенко, якого ЗМІ також називають радником міністра внутрішніх справ, закликав заборонити чоловікам виїздити з України навіть після війни - принаймні у перші три роки.

Таку думку він висловив у фейсбуці, інформує Цензор.НЕТ.

"Я впевнений, що навіть після війни потрібно продовжити заборону виїзду чоловікам за кордон ще, як мінімум, на 3 роки. Інакше ми просто не збережемося як нація", - зазначає він.

"P.s окремо хочу наголосити: чи мають бути законні способи виїзду (на лікування, в тому числі ПТСР, для військових, особливо тих, які пройшли бойові дії - повинні мати право на відпустку за кордоном, відрядження і т.д)? Звичайно так. І це має бути чітко прописано в законодавстві. Але одним махом відкрити кордони, як це було до 24.02.22 - це означає втратити плюс мільйон. Зараз за кордоном близько 7 млн людей, повернеться половина. Всі ті, хто пише про комплексні заходи по поверненню - лукавлять. Ніяких реальних комплексних заходів нема і не буде. На жаль", - додав Денисенко.

Також читайте: 4,3 тис. осіб не випустили з країни за системою "Шлях", - Держприкордонслужба

Своєю чергою, у департаменті комунікацій МВС заявили, що відповідні висловлювання пана Денисенка стосовно заборони виїзду чоловікам за кордон - особиста думка.

"Прохання не вважати це позицією МВС України", - йдеться у повідомленні.

"На численні запити журналістів повідомляю офіційно: Вадим Денисенко не є радником Міністра внутрішніх справ", - зазначила речниця МВС України Марʼяна Рева.



