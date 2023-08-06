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Учасники саміту у Саудівській Аравії дійшли згоди, що повага до територіальної цілісності та суверенітету України має бути основою мирного врегулювання, - Reuters

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Учасники саміту у Саудівській Аравії дійшли згоди, що повага до територіальної цілісності та суверенітету України має бути основою мирного врегулювання, - Reuters
Учасники саміту щодо української формули миру, який відбувається у Джидді, погоджуються, що основою будь якого мирного врегулювання війни Росії проти України має бути повага до територіальної цілісності та суверенітету України.

Про це повідомляє Reuters із посиланням на неназваного представника ЄС, передає Цензор.НЕТ. 

Зазначається, що представник ЄС охарактеризував переговори як позитивні та вказав на те, що учасники зустрічі дійшли згоди, що "повага до територіальної цілісності та суверенітету України має бути в основі будь-якого мирного врегулювання".

"Представник Європейського Союзу заявив, що за результатами зустрічі не буде спільної заяви, але саудівці представлять план подальших переговорів з робочими групами для обговорення таких питань, як глобальна продовольча безпека, ядерна безпека і звільнення ув'язнених", - йдеться у повідомленні.

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Нагадаємо, як повідомляли в ОП, загалом у Джидді було представлено понад 40 держав, відбулися продуктивні консультації щодо ключових принципів. Були присутні зокрема представники США, Китаю, Німеччини, Бразилії та Індії. 

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Топ коментарі

  • Василь Казімко
    Чергове бла-бла Україні потрібні реальні дії---рашка повинна вивести своїх бандитів із території нашої держави.А нам втюривають чергові пусті заяви.
  • Александр Прачёв bf7439ff
    Украінці на менше ніж кордони 1991 року не погодяться.

    А Зеля тільки озвучує суспільну думку. І нехай лише спробує піти проти...
  • МАКСИМ БЕЗФАМИЛЬНЫЙ
    "Представник Європейського Союзу заявив, що за результатами зустрічі не буде спільної заяви, але саудівці представлять план подальших переговорів з робочими групами для обговорення таких питань, як глобальна продовольча безпека, ядерна безпека і звільнення ув'язнених", - йдеться у повідомленні. А ДЕ ЗАКІНЧЕННЯ ВІЙНИ В УКРАЇНІ І МИРНИЙ ПЛАН "ЗЕ ЛІДОРА"???
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