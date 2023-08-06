Китай підтримує подальші переговори за українською формулою миру, - The Guardian
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на The Guardian.
"У нас багато розбіжностей, і ми почули різні позиції, але важливо, що наші принципи є спільними", - зазначив Лі перед початком зустірчі.
Неназване джерело з ЄС повідомило, що представник Китаю брав активну участь та позитивно поставився до ідеї третьої зустрічі у тому ж форматі. Зазначається, що участь Китаю є великим дипломатичним успіхом України, адже на попередній зустрічі, яка пройшла у Копенгагені, представника Китаю не було, хоча його й запрошували.
Нагадаємо, за даними агенції Reuters учасники саміту щодо української формули миру, який відбувається у Джидді, погоджуються, що основою будь якого мирного врегулювання війни Росії проти України має бути повага до територіальної цілісності та суверенітету України.