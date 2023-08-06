Очільники МЗС Чехії та Франції засудили удар РФ по центру переливання крові на Харківщині

Міністри закордонних справ Чехії та Франції відреагували на останні масовані ракетні атаки РФ по містах України, зокрема удар по центру переливання крові на Харківщині.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє Європейська правда.

Глава МЗС Франції Катрін Колонна заявила, що "найрішучіше засуджує" масовані ракетні атаки Росії 5-6 серпня, зокрема на центр переливання крові на Харківщині, та наголосила, що умисне обрання цілями цивільних об’єктів є воєнним злочином.

Міністерка додала, що Франція у співпраці з іншими союзниками продовжить допомагати Україні далі реалізовувати своє право на самооборону, а також підтримувати роботу українських органів та Міжнародного кримінального суду, щоб притягнути до відповідальності причетних до воєнних злочинів РФ.

"Удар по центру переливання крові на Харківщині – черговий доказ нелюдської поведінки Росії. Відповідальні за цей акт терору мають бути покарані, і Чехія докладе зусиль для цього", – заявив глава МЗС Чехії Ян Ліпавський.

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