Новини

Посол США Брінк привітала Повітряні сили України: "Кожен день я вдячна відважним захисникам"

1 60620
Посол США Брінк привітала Повітряні сили України: "Кожен день я вдячна відважним захисникам"
Посол США в Україні Бріджит Брінк привітала Повітряні сили ЗСУ з професійним днем та подякувала захисникам повітря України.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це вона написала на своїй сторінці у Twitter.

"У День Повітряних Сил України і кожен день я вдячна відважним захисникам повітря України", – написала Брінк.

Крім того, Брінк поширила інфографіку Повітряних сил щодо знищених за останню добу ракет і дронів, якими Росія атакувала міста України.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Сили ППО знищили 30 крилатих ракет та 27 ударних дронів, - Повітряні сили. ІНФОГРАФІКА

Топ коментарі

  • Oleh Hello d7d2b035
    Дякуємо, що Ви з нами, пані посол!
  • Анатолий К 65c6a92d
    Ф-16 знаходяться там, де і мають бути. Потрібно не витмагати, а просити, бо США нам нічого не винна. Дякую шановна пані за привітання наших Повітряних сил.
  • Виктор Дийнега
Дивитись усі коментарі

ТОП-новини

всі новини