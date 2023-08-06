Посол США Брінк привітала Повітряні сили України: "Кожен день я вдячна відважним захисникам"
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Посол США в Україні Бріджит Брінк привітала Повітряні сили ЗСУ з професійним днем та подякувала захисникам повітря України.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це вона написала на своїй сторінці у Twitter.
"У День Повітряних Сил України і кожен день я вдячна відважним захисникам повітря України", – написала Брінк.
Крім того, Брінк поширила інфографіку Повітряних сил щодо знищених за останню добу ракет і дронів, якими Росія атакувала міста України.