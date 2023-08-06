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Правляча партія Німеччини не заперечує проти надання Україні ракет Taurus, - Welt

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Правляча партія Німеччини не заперечує проти надання Україні ракет Taurus, - Welt
У Соціал-демократичній партії Німеччини, до якої належить і канцлер Олаф Шольц, спільна думка почала схилятися до того, що варто надати далекобійні крилаті ракети Taurus Україні.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Welt.

За даними видання, фронт СДПН, що раніше виступав проти надання ракет Taurus Україні, почав руйнуватися. Член СДПН Андреас Шварц висловився за передачу. Його колега по партії Нільс Шмід також більше не виключає такої можливості. 

"Контрнаступ пробуксовує, Україна не має значних військово-повітряних сил для його підтримки... Залишається лише керована зброя, така як крилаті ракети Taurus, за допомогою якої українська армія могла б подолати мінні поля, встановлені росіянами, і відвоювати територію", - вважає Шварц.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Від початку повномасштабного вторгнення РФ Німеччина надала Україні понад $1,5 млрд допомоги

Нагадаємо, міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус заявляв, що не бачить нагальної потреби у наданні ракет Taurus Україні.

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Топ коментарі

  • Галина Боброва a5494c7d
    После переворота ,устроенного Кремлем в Нигере
    Забегали
    Макрон засуетился
    Пока своя,европейская жопа не начнет пригорать
    Так и будут наблюдать за войной
    Как в театре
  • Валентин Коваль 2a613f18
    Ну тепер Шольца вболтати і кури в мішку
  • Sav UA 954bd9a2
    А я вірю що кацапи взяли б Рейстаг за 3 дні. Поки німці вирішували чим би відбиватися від них.
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