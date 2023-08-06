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Нові переговори щодо формули миру можуть відбутися в Індії, під час саміту G20, - Bloomberg

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Нові переговори щодо формули миру можуть відбутися в Індії, під час саміту G20, - Bloomberg
Наступний раунд переговорів щодо української формули миру, які пройшли в Саудівській Аравії, може відбутися в Індії, під час саміту G20.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на  Bloomberg.

Як повідомви виданню неназваний французький дипломат, наступний раунд переговорів відбудеться до саміту лідерів G-20 у Нью-Делі у вересні.

Він зазначив, що жодна з країн Глобального Півдня, які беруть участь у переговорах, не зажадала присутності Росії на наступних переговорах щодо України. Однак глава делегації Бразилії Селсу Аморім заявив, що мирний процес має включати Росію "в тій чи іншій формі".

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Нагадаємо, як повідомляли в ОП, загалом у Джидді було представлено понад 40 держав, відбулися продуктивні консультації щодо ключових принципів. Були присутні зокрема представники США, Китаю, Німеччини, Бразилії та Індії.

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Топ коментарі

  • Ан Мур
    окрім "формули миру", потрібно ще "формула перемоги над касапами". Просто уявимо собі, що запропонована Зе "формула миру" задіється навіть в повному обсязі (касапи підуть нах зо всіх окупованих територій) - то що, вони не будуть обстрілювати Україну з власної території? І що, більше не підуть на нас війною? (риторично). Так от, для цього потрібно, щоб були гарантії неможливості нових воєн та обстрілів - от і для цього потрібна "формула перемоги"
  • ivan nepupik
    "в тій чи іншій формі" бажано в формі трупа!
  • Alex Sav 8157c114
    це називають " папіздеть"..результат- 0
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