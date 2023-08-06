Росія хоче контролювати лише ті території, які тепер записані в Конституції РФ, - Пєсков

У Кремлі не бачать підстав для підписання найближчим часом мирної угоди з Україною, і в найближчому майбутньому "спецоперація" триватиме. Також розкрили, які території України хочуть взяти під контроль