Через погодні умови на Київщині повністю знеструмлено 16 населених пунктів, 46 - частково

У Київській області сильний поривчастий вітер призвів до падінь дерев на лінії електропередачі та аварій у мережах, повністю без світла залишилися 16 населених пунктів, 46 - частково.