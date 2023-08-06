За добу ворог завдав 30 ракетних і 48 авіаударів, - Генштаб

Окупанти протягом доби завдали 30 ракетних і 48 авіаційних ударів по території України, а також 32 рази обстріляли позиції українських військ та населені пункти із систем залпового вогню.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на оперативну інформацію щодо російського вторгнення станом на 18.00.

"Унаслідок російських терористичних атак, на жаль, є загиблі та поранені серед цивільного населення, зруйновано житлові будинки та іншу цивільну інфраструктуру", - йдеться у повідомленні.

Ворог завдав авіаційних ударів неподалік Петропавлівки та Подолів Харківської області, Білогорівки Луганської області, на авдіївському напрямку, біля Спірного, Роздолівки та Красногорівки, у Старомайорському районі Донецької області, в районі Малої Токмачки, Роботиного та Оріхова Запорізької області, Ольгівки Херсонської області.

Окупанти здійснили мінометні та артилерійські обстріли понад 91 населеного пункту в Чернігівській, Сумській, Харківській, Луганській, Донецькій, Запорізькій, Дніпропетровській та Херсонській областях України, зокрема міст Часів Яр, Авдіївка, Красногорівка, Мар'їнка та Вугледар Донецької області, Гуляйполе Запорізької області, Нікополь Дніпропетровської області, Херсон.

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"Імовірність нанесення ракетних та авіаційних ударів по всій території України залишається високою", - зазначають у Генштабі.