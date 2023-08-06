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Якщо комусь здається, що війна "десь там", треба повертатися в реальність, - Зеленський

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Якщо комусь здається, що війна "десь там", треба повертатися в реальність, - Зеленський
Президент України Володимир Зеленський наголосив, що для перемоги потрібна максимальна зосеррредженість всього суспільства.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляється у телеграмі українського президента.

Зеленський зазначив: "Україні потрібна лише сила, лише максимальна зосередженість на тому, щоб досягти перемоги. Якщо комусь уже здається, нібито війна "десь там" та що перемогти у війні має хтось інший, то треба повертатися в реальність. Лише всім народом ми це пройдемо. Треба щодня давати результат для України, для всіх, хто бореться заради України".

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Топ коментарі

  • Олексій Гедз afc45b03
    Та заглохни вже, накінець, чмо тупориле.
  • Анатолий К 65c6a92d
    Цікаво, а хто в Горлівці давав концерти у 2014 чи 2015 році, коли депутата Рибака вбивали, катували за український прапор?
  • Gal
    Дагаваріцца пасрєдінє, заглянуть в глаза і замаринувати шашлики... Коли випаде сніг можна ще й на в Буковелі лижах покататись, ну то таке, Буковель не всім доступний.
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