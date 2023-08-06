Якщо комусь здається, що війна "десь там", треба повертатися в реальність, - Зеленський

Президент України Володимир Зеленський наголосив, що для перемоги потрібна максимальна зосеррредженість всього суспільства.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляється у телеграмі українського президента.

Зеленський зазначив: "Україні потрібна лише сила, лише максимальна зосередженість на тому, щоб досягти перемоги. Якщо комусь уже здається, нібито війна "десь там" та що перемогти у війні має хтось інший, то треба повертатися в реальність. Лише всім народом ми це пройдемо. Треба щодня давати результат для України, для всіх, хто бореться заради України".

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